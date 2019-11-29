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İzmit Su Anonim Şirketi personeli haklarını istiyor

İzmit Su Anonim Şirketi bünyesinde çalışan personeller, Yüksek Hakem Kurulu tarafından verilen karardaki 7 liralık yemek hakkı ve 2021 yılı ücret iyileştirmelerine ilişkin belirsizlik nedeniyle tepkilerini dile getirdi
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Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmit Su Anonim Şirketi bünyesinde çalışan personeller, Büyükşehir Belediyesi tarafından üvey evlat olarak görüldüklerini belirterek, Toplu İş Sözleşmesi’nden doğan haklarını talep ettiler. Buna göre Yüksek Hakem Kurulu tarafından verilen kararın ücret zammı ile ilgili maddesinde, “Taraflar arasındaki ücret artışı ile ilgili uyuşmazlık Ağustos 2019 tarihli “2019Kamu Toplu İŞ Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü” ile sonuçlandırıldığından bu konuda karar verilmesine gerek görülmemiştir” denildi.

TES- İŞ’TEN AÇIKLAMA BEKLİYORLAR

2014 yılında bu yana meydana gelen olaylarda TES-İŞ’in kendilerini yeterince savunamadığını belirten personeller, sendikanın konu hakkında açıklama yapmasını talep ediyor. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a da seslenen İzmit Su Anonim Şirketi personeli, üvey evlat muamelesini görmenin kendilerini yıprattığını belirtti.

İLK AY YÜZDE 8, İKİNCİ AY YÜZDE 4

2019 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü’nden doğan haklar kapsamında İzmit Su Anonim Şirketi personeline, iyileştirme kapsamında Birinci Yıl Birinci Alt Ay Zammı olarak belirlenen yüzde 8 ve Birinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı olarak belirlenen yüzde 4 oranında iyileştirme yapıldı.

26’NCI MADDE YETERSİZ

Daha evvelki zamlardan da faydalanamadıklarını belirten personel, Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığı tarafından Ağustos ve Şubat aylarında 10’ar günlük olmak üzere yılda toplam 20 günlük(10x2=20) ücretleri tutarında verilmesi ön görülen ikramiyenin de cüzi olduğunu aktardılar. İzmit Su Anonim Şirketi personeli, çalışmalarına “Mutlu Şehir Kocaeli” olarak devam eden Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerindeki mutsuzluğa kulak asmaması gerektiğini söylüyor.

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