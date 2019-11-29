Kocaeli'de hava muhalefetinden dolayı vapur seferleri iptal edildi. Belediye sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı; "Kocaeli Liman Başkanlığı ve Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğümüzün kararı doğrultusunda Değirmendere - Gölcük - Derince - Tütünçiflik iskelelerine uğraklı tüm Deniz Ulaşım seferlerimiz Hava muhalefeti sebebi ile iptal edilmiştir" denildi.
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Deniz seferleri iptal edildi
Kocaeli Liman Başkanlığı ve Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü tüm deniz seferlerini iptal etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz