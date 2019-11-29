Evine kurduğu düzenek şaşırttı!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gölcük İlçesi İhsaniye Mahallesi’nde ikamet eden C.Ö. isimli şahsın esrar maddesi elde etmek maksadıyla evinde kurduğu düzenekle, kapalı ortamda kenevir bitkisi yetiştirdiği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine 29 Kasım 2019 günü evine operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda Kenevir bitkisi üretiminde kullanılan 1 adet kademeli elektronik balast cihazı,15 cm çapında 1300 cm uzunluğunda silindirik filtre,1 adet elektrikli fan,1 adet aydınlatma lambaları akım düzenleyici,4 rezistanslı elektrikli ısıtıcı,2 adet aydınlatmada kullanılan 400 Walt ampul ve yansıtıcı panel,3 adet fan,1 adet zaman ayarlı priz, 1 adet elektronik termometre,1 adet bitki besini,3 adet 400 Walt ampul,1 adet uyuşturucu madde kullanma düzeneği(nargile),1 adet esrar değirmeni,2 adet kenevir yetiştirilen saksı, 1 adet ruhsatsız 9,65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait 11 adet fişek,1 Gr esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı (bong) ele geçirilirken şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlanıldı.