AKP son istişareyi İzmit’te yapıldı

AKP Kocaeli il istişare programlarının tamamlanmasının ardından Ekim ayında başlayan ilçe istişare kurulu toplantısı bugün son olarak İzmit Fuarı Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıyaAKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İl Teşkilat Başkanı Şahin Talus, İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan, İl Eski Başkanı Mahmut Civelek,eski İzmit İlçe Başkanları Ali Güney, Necdet Eksen, Hüseyin Yusuf, İzmit Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, Meclis Üyeleri Muharrem Tutuş, Hayrettin Ünlü, Vedat Yoldaş, Ersin Alparslan kadın kolları yöneticilerive İzmit İlçe eski Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

“İYİ Kİ VARSINIZ”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, “Bu davada her birimizin emeği var. bu hareket buralara sizlerin gayreti ve heyecanıyla geldi. Ne mutlu ki bizlere bu davanın sizin gibi sahipleri var. Her zaman uyarı ve tavsiyelerinize kulak verdik. Her birimiz insanız, hatalarımız, eksikliklerimiz olmuştur. Şahsım başta olmak üzere her AK Partili davamızın ve hedefimizin tabi neferidir. İyi ki varsınız” dedi.

“BİZLER HAYIRCIYIZ GİBİ BİR İNTİBA VAR”

Güney’in ardından konuşan İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, “ İzmit ilçemizde sizleri en güzel şekilde temsil etme, kent menfaatini koruma konusunda gayret içerisindeyiz. Zaman zaman bilgi kirliliği nedeniyle yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Vatandaş doğruyu bizlerin ve sizlerin vasıtasıyla öğrenecek. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum genellikle İzmit ilçede mecliste hayırcıyız gibi bir intiba var bizim arkadaşlarımız da öyle zannediyor. Ekim ayında 71 adet karar almışız. 3’üne ret, 68’ine evet demişiz. Fakat öyle bir görüntü var ki sanki meclisi biz çalıştırmıyoruz. AK Partili arkadaşlarımızdan da böyle şeyler duyuyoruz” dedi.

“KENDİMİZDEN TEBESSÜM VERECEĞİZ”

“Bizler partinin yüzüyüz” diyen Soydabaş, “Millet İttifakı olarak yüzde 24 hayır, yüzde 76 evet demişiz. Bizim yüzde 4’ümüz çok görünüyor, onların yüzde 24’ü görünmüyor. Bizler partinin yüzüyüz. Herkes bizden, bizim hareketlerimize göre şekil veriyor. Eğer kendinizden bir şey vermezseniz, yaptığınız hiçbir şey kabul edilmiyor. Kendimizden vereceğimiz tek şey de tebessüm. Birini gördüğümüzde selam vermeden kaçmamamız lazım” ifadelerinde bulundu.

“FİLM ŞERİDİ GİBİ HATIRLAMAK LAZIM”

Soydabaş’ın ardından konuşan İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Aile bireyleri olarak son halkada buluştuğumuz tamamlayıcı halka İzmit oldu. Sizlerin alınteri, milli ve manevi gücünüz ile bugüne kadar gelmiş bir ailenin ortak havayı soluyan bireyleriyiz. Ben de bu ailenin belediye başkanı göreviyle bir parçasıydım. İlk günkü hareketliliği ve heyecanı unutmamız mümkün değil. İktidar olarak hizmetleri beraber yaşadık, meyveleri de hep beraber topluyoruz. Nihayetinde yaşam hızla devam ediyor. Geçen 18 yıllık ömrümüzün 17 yılını iktidar olarak geçirdiğimiz bu süreci bir film şeridi gibi hatırlamak lazım” dedi.

“EN BAŞTA EKONOMİK SIKINTILAR”

“Yörüngeden şaşmalar olabiliyor” diyen Ellibeş, “Bugün geldiğimiz noktada mutlaka bir takım sıkıntılarla karşı karşıyayız. Hayatın akışı içerisinde bunlar olağan şeyler. Yörüngeden şaşmalar olabiliyor. Çektiğimiz sıkıntılar başında en başta ekonomik sıkıntılar geliyor. İşsizlik yüzde 14’e dayanmış ama nihayetinde yakın bir tarihte her şeyin normale döndüğü, ekonominin normale döndüğü bir süreç yaşadık. Bir anket incelemiştim. O ankette AK Parti’ye oy veren seçmenlere ‘Neden AK Parti’ye oy veriyorsunuz?’ diye sormuşlar. Anket sonuçları çok çarpıcıydı. Yüzde 55’e yakını ekonomik istikrar demiş. Buradan yola çıkarak bir yere varmak istiyorum. Her şey normale dönüyor. Bakılıyor ki ülke bu iktidarın elinde güçlü bir yolda, emin adımlarla hedeflerine doğru yürüyor. Bunu durdurmak isteyenler her zaman var oldu, olacak da” ifadelerinde bulundu.

“İNCE’Yİ NASIL SAF DIŞI BIRAKIRIM DERDİNDE”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’den bir isimle görüştüğü iddialarına ilişkin Ellibeş, “Yumuşak karın olarak görülen ekonomik istikrarla uğraşılıyor. Gezi olaylarından 15 Temmuz’a varana kadar bir zincir. Bir senaryo bitiyor, farklı bir senaryo başlıyor. Allah’a şükürler olsun ki liderimizin dik duruşu, onun kararlı ve istikrarlı duruşu ve bir kez daha şükrolsun ki milletimizin ona inanışı, yanında oluşu bütün sıkıntıları aştık. Bunları yok saymak, görmemek mümkün değil. Kocaeli teşkilatlarının emeği, alınteri başarıda çok. İktidarların en güçlü alternatifi ana muhalefet partisidir ama bakıyorsunuz ana muhalefet partisi neyle uğraşıyor; başkanlık koltuğuna kim oturacak onun kavgasıyla. Kumpasa gerek var mı? Yok. Ama CHP’de bu var. Külliye’ye CHP’li biri çıkmış Cumhurbaşkanımızla görüşmüş. Yalan, iftira, kumpas. Bunun tek izahı var. Kılıçdaroğlu koltuğu gitmesin diye kendine güçlü gördüğü Muharrem İnce’yi nasıl saf dışı bırakırım bunun derdinde. Terör koridoru oluşmuş, dışarıda neler olmuş hiç umurunda değil. Çözümün bu iktidarın, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki devletin bu sorunları çözeceğini biliyoruz” dedi.

“DAHA NASIL BİR BELGE VERELİM?”

Tarhan’ın iddiaları hakkında konuşan Ellibeş, “Yerelde de bu durum farklı değil. Bakıyorsunuz bir CHP Milletvekili Tahsin Tarhan yalanları peşpeşe sıralıyor. Olabilir yanlış bilgi almıştır dedik; golf arabasından Gebze’deki metroya kadar. Biz aynı gün cevap verdik. Ya metro devredildi kardeşim, Resmi Gazete’nin tarih sayısını verdik. Protokolü ilan ettik; daha ne istiyorsunuz, nasıl bir belge verelim. Golf arabası değil bu elektrikli araç. 10 yıldır Kocaeli’de var. bazı CHP’li milletvekillerinin ona binerek Seka Park’ta gezdiğinin fotoğrafları ortaya çıktı. Araba kiralaması vs. Ben yüzü kızaracak mı acaba dedim belgeleri sunduğumuzda. Ama yüzü kızarmak bir kenara yine aynı yalanları sahip çıkarak ifade ediyorlar. Ana muhalefetin de yerel muhalefetin de tavrı aynı. Değişen bir şey yok” ifadelerinde bulundu.

“KAYBETTİK AMA O GÜN MÜCADELE ETTİK”

İzmit Belediyesi’nin kaybedilmesi hakkında konuşan Ellibeş, “İlçe ilçe, sokak sokak geziyorum. Bu gezilerimde arkadan konuşulan ve söylenenlere baktığınızda “İktidarın il başkanı aramızda geziyor.” İşsizlik, hayat pahalılığı var ya biz sokağa çıkamayacağız. “Ya iktidar dolaşıyor muhalefet ortada yok” diye arkadan ses geliyor. Nedeni de şu: bu partiyi millet kurdu, millet yaşattı. Kocaeli, Türkiye ortalamasının çok üstünde her zaman destek vermiştir. Bugünden sonra 2023 ve 2053 hedeflerine bu ülkeyi getirecek olan milletin ta kendisidir. Bize düşen de milletle beraber olmak. AK Parti Kocaeli teşkilatları dinamik, genç. İzmit seçimleri kaybetmemiz bir moral bozukluğunu yarattı bizde. Çok da doğal bir şey. Kaybetmeyi istemediğimiz bir süreçte İzmit Belediyesi’ni kaybettik ama nihayetinde o gün sahada mücadele ettik, gayret ettik, gereğini yaptık ama her zaman Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi millet iradesine saygı duyduk” dedi.

“TERAZİSİ ÇOK HASSASTIR BU MİLLETİN”

Kongre süreci hakkında da konuşan Ellibeş, “İzmit Belediyesi’nin neler yapıp yapmadığıyla ilgili milletin verdiği avansı sonuna kadar kullanılması bekleniyor. Zamanı geldiğinde millet öyle bir hesap sorar ki o hesabın altından kalkamazsın. Terazisi çok hassastır bu milletin. Her ilçeye bizzat gittim. İyi ki de öyle yapmışım. Her birinden memnun ayrıldım. Kongre takvimi başladı. Pazar günü 5 ilçemizde delege seçimimiz olacak. Yöneticiler bu ailenin bireylerinden seçilecek. Öyle olduğunda Ali mi Ayşe mi seçilmiş çok da önemli değil. Önemli olan, bu davanın şuuru bilinçli bir savunucusu, ülkenin milli beraber ve bütünlüğüyle ilgili samimi düşünceleri olan biri olacak yani AK Partili, içimizden birisi olacak. Bu anlayışla kongre sürecimizi de birlikte yürüterek Cumhurbaşkanımızın hedefi gösterdiği 2023,2053 de Kocaeli teşkilatları olarak en güçlü desteği vereceğimize inanıyorum” diyerek konuşmasına son verdi. Toplantının ikinci bölümü basına kapalı olarak gerçekleştirildi.