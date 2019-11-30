Hürriyet, iyi ki bu kentten Sadık Efe geçmiş

Kocaelispor’un efsane yöneticisi merhum Mehmet Sadık Efe’nin yer aldığı karelerin İzmitliler ile buluştuğu ‘İzmit Unutmaz’ sergisinin açılışı önceki akşam İzmit Belediyesi ve Biz İzmitiz Platformu işbirliğinde İzmit Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Eski Belediye Başkanı ve Kocaelispor’un eski başkanlarından olan aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli (CHP) geçmiş donem Milletvekilleri Erol Köse ve Hikmet Erenkaya, geçmiş dönem Doğru Yol Partisi (DYP) Milletvekili İsmail Kalkandelen, eski Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice, Turan Sarı, Muammer Çelik, Cemal Derya, Kocaelispor’un eski futbolcuları ve yöneticileri, Mehmet Sadık Efe’nin ailesi başta olmak üzere çok sayıda kentin önde gelen ismi katıldı.

DOSTLARININ ANLATIMIYLA EFE

Serginin ardından gerçekleşen söyleşi programında eski dostlarının Mehmet Sadık Efe ile geçirdikleri zamanlardan kalan güzel anılar kimi zaman katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Böylesine anlamlı bir geceye imza attığı için Mehmet Sadık Efe’nin ailesinin ve yakınlarının teşekkür ettiği İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Kocaelispor ve İzmit sevdalılarını bu akşam burada buluşturan Mehmet Sadık Efe’yi saygı ve minnetle anıyorum” dedi. Başkan Hürriyet, “İyi ki bu kentten Mehmet Sadık Efe geçmiş ve kentimize dostluk, dayanışma, kalıcı güzel izler bırakmış. Biz de geleceğe yön vermenin yolu geçmişe sahip çıkmaktan geçer diyerek bu kente emek bırakmış, iyilikler, güzellikler bırakmış insanları hak ettiği şekilde anmak istedik” dedi.

O’NUN VESİLESİ İLE

Anma programı ile kentteki dayanışmayı arttırmayı ve kentin ortak değeri Kocaelispor’a katkısı olan Mehmet Sadık Efe gibi birçok değerli ismi bir araya getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Hürriyet, “Onun vesilesi ile birçok üstadı bir araya getirdik. Bu geceye emek veren tüm herkese teşekkür ediyorum. Başta bize bu programı gerçekleştirmemiz için müsaade eden Sayın Efe’nin ailesine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Onların iyilikleri hep var olsun, hep konuşulsun geleceğe ışık tutsun ve Kocaelispor’un daha iyi yerlerde olması için bunlar vesile olarak dayanışmayı arttırsın. Kocaelispor’un değeri ile özdeşleşmiş Mehmet Sadık Efe’yi ve onun gibi bu kentte iz bırakmış tüm isimleri her dönem anmak isteriz” diye konuştu.