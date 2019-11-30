Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:33 TSİ- Siyaset G: Bugün 09:35 TSİ

Soydabaş: Bizim arkadaşlarımız da mecliste hayırcıyız sanıyor

AKP ilçe istişare kurulu toplantısını bugün İzmit’te tamamladı. Programda konuşan İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, “Genellikle İzmit ilçede mecliste hayırcıyız gibi bir intiba var bizim arkadaşlarımız da öyle zannediyor” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

AKP Kocaeli il istişare programlarının tamamlanmasının ardından Ekim ayında başlayan ilçe istişare kurulu toplantısı bugün son olarak İzmit Fuarı Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İl Teşkilat Başkanı Şahin Talus, İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan, İl Eski Başkanı Mahmut Civelek, eski İzmit İlçe Başkanları Ali Güney, Necdet Eksen, Hüseyin Yusuf, İzmit Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, Meclis Üyeleri Muharrem Tutuş, Hayrettin Ünlü, Vedat Yoldaş, Ersin Alparslan kadın kolları yöneticileri ve İzmit İlçe eski Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

“HAYIRCIYIZ GİBİ BİR İNTİBA VAR”

Programda konuşan İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, “ İzmit ilçemizde sizleri en güzel şekilde temsil etme, kent menfaatini koruma konusunda gayret içerisindeyiz. Zaman zaman bilgi kirliliği nedeniyle yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Vatandaş doğruyu bizlerin ve sizlerin vasıtasıyla öğrenecek. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum genellikle İzmit ilçede mecliste hayırcıyız gibi bir intiba var bizim arkadaşlarımız da öyle zannediyor. Ekim ayında 71 adet karar almışız. 3’üne ret, 68’ine evet demişiz. Fakat öyle bir görüntü var ki sanki meclisi biz çalıştırmıyoruz. AK Partili arkadaşlarımızdan da böyle şeyler duyuyoruz” dedi.

“ONLARIN YÜZDE 24’Ü GÖRÜNMÜYOR”

“Bizler partinin yüzüyüz” diyen Soydabaş, “Millet İttifakı olarak yüzde 24 hayır, yüzde 76 evet demişiz. Bizim yüzde 4’ümüz çok görünüyor, onların yüzde 24’ü görünmüyor. Bizler partinin yüzüyüz. Herkes bizden, bizim hareketlerimize göre şekil veriyor. Eğer kendinizden bir şey vermezseniz, yaptığınız hiçbir şey kabul edilmiyor. Kendimizden vereceğimiz tek şey de tebessüm. Birini gördüğümüzde selam vermeden kaçmamamız lazım” ifadelerinde bulundu.

Bugün 09:33 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Davutoğlu'nun partisiyle ilgili flaş açıklamalar mask
Davutoğlu'nun partisiyle ilgili flaş açıklamalar
“Uzan’ın masumiyetine hep inandık” mask
“Uzan’ın masumiyetine hep inandık”
AKP'de büyük değişim olacak mask
AKP'de büyük değişim olacak
CHP İzmit’e 5 aday talip mask
CHP İzmit’e 5 aday talip
7 vekilini al gel Kocaeli'yi tartışalım mask
7 vekilini al gel Kocaeli'yi tartışalım
Şevki Demirci'nin ihracı genel merkezde mask
Şevki Demirci'nin ihracı genel merkezde
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'ye o gün kar geliyor! mask
Kocaeli'ye o gün kar geliyor!
Benzine zam geliyor mask
Benzine zam geliyor
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek mask
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli? mask
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli?
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor mask
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor
Kartepe’de korkunç intihar mask
Kartepe’de korkunç intihar

GALERİ

Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu mask
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu
İzmit’te korkutan yangın mask
İzmit’te korkutan yangın
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı... mask
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı...
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti mask
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı! mask
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL