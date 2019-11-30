Soydabaş: Bizim arkadaşlarımız da mecliste hayırcıyız sanıyor

AKP Kocaeli il istişare programlarının tamamlanmasının ardından Ekim ayında başlayan ilçe istişare kurulu toplantısı bugün son olarak İzmit Fuarı Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İl Teşkilat Başkanı Şahin Talus, İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan, İl Eski Başkanı Mahmut Civelek, eski İzmit İlçe Başkanları Ali Güney, Necdet Eksen, Hüseyin Yusuf, İzmit Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, Meclis Üyeleri Muharrem Tutuş, Hayrettin Ünlü, Vedat Yoldaş, Ersin Alparslan kadın kolları yöneticileri ve İzmit İlçe eski Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

“HAYIRCIYIZ GİBİ BİR İNTİBA VAR”

Programda konuşan İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, “ İzmit ilçemizde sizleri en güzel şekilde temsil etme, kent menfaatini koruma konusunda gayret içerisindeyiz. Zaman zaman bilgi kirliliği nedeniyle yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Vatandaş doğruyu bizlerin ve sizlerin vasıtasıyla öğrenecek. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum genellikle İzmit ilçede mecliste hayırcıyız gibi bir intiba var bizim arkadaşlarımız da öyle zannediyor. Ekim ayında 71 adet karar almışız. 3’üne ret, 68’ine evet demişiz. Fakat öyle bir görüntü var ki sanki meclisi biz çalıştırmıyoruz. AK Partili arkadaşlarımızdan da böyle şeyler duyuyoruz” dedi.

“ONLARIN YÜZDE 24’Ü GÖRÜNMÜYOR”

“Bizler partinin yüzüyüz” diyen Soydabaş, “Millet İttifakı olarak yüzde 24 hayır, yüzde 76 evet demişiz. Bizim yüzde 4’ümüz çok görünüyor, onların yüzde 24’ü görünmüyor. Bizler partinin yüzüyüz. Herkes bizden, bizim hareketlerimize göre şekil veriyor. Eğer kendinizden bir şey vermezseniz, yaptığınız hiçbir şey kabul edilmiyor. Kendimizden vereceğimiz tek şey de tebessüm. Birini gördüğümüzde selam vermeden kaçmamamız lazım” ifadelerinde bulundu.