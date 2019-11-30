SEDAŞ Çağrı Merkezi'ne 'Altın Kulaklık' ödülü

125 müşteri temsilcisi ile hizmet veren SEDAŞ Çağrı Merkezi; müşteri memnuniyetini her zaman en önce tutan çalışma prensibi ile 7/24 hizmet veriyor. Müşteri bildirimlerinin sağlıklı bir şekilde alınması ve sahada doğru tespit yapılması adına önemli bir görev üstlenen SEDAŞ Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcileri; gösterdikleri duyarlılık ile de örnek davranışlar sergiliyor. SEDAŞ Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Şeymanur ÖZDEMİR’in kızı solunum cihazına bağlı bir anne ile yaptığı telefon görüşmesi ve acil müdahale gerektiren bu durum karşısında gösterdiği yaklaşımı kısaca anlatan video “En Samimi Müşteri Deneyimi” alında büyük takdir toplayarak birinciliğe hak kazandı.