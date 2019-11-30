AKP’li başkan tutuklandı

Dilovası'da, eski zeytinlik alan olarak bilinen ve OSB'lere giden ağır tonajlı araçlar için özel olarak açılan alternatif yol üzerinde bulanan 17 dönümlük alana iddialara göre belediyeye ait iş makineleri da çalışarak kısa sürede elektrik ve su şebekesi getirildi. Orman arazisi gasp edildiği gerekçesiyle İl Orman Müdürlüğü tarafından mahkemeye verilen Osman Aktaş'ın yargılanmasıyla suçlu bulunarak 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası kesinleşen Osman Aktaş tutuklanarak Kandıra Cezaevi’ne konuldu.