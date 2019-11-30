Dilovası'da, eski zeytinlik alan olarak bilinen ve OSB'lere giden ağır tonajlı araçlar için özel olarak açılan alternatif yol üzerinde bulanan 17 dönümlük alana iddialara göre belediyeye ait iş makineleri da çalışarak kısa sürede elektrik ve su şebekesi getirildi. Orman arazisi gasp edildiği gerekçesiyle İl Orman Müdürlüğü tarafından mahkemeye verilen Osman Aktaş'ın yargılanmasıyla suçlu bulunarak 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası kesinleşen Osman Aktaş tutuklanarak Kandıra Cezaevi’ne konuldu.
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AKP’li başkan tutuklandı
AKP Dilovası Eski Başkan Yardımcısı ve AKP Belediye Başkan Aday Adayı Osman Aktaş’a, 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz