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Fatih Erbakan Kandıra’ya geliyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 1. Olağan Kandıra Kongresi'ne katılmak üzere 1 Aralık Pazar günü Kandıra'ya geliyor.
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Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) Yeniden Refah Partisi Kandıra İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongesi 1 Aralık Pazar günü Turan Güneş Kültür Merkezi’nde saat 13.00’te başlayacak. Kongrede 70 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

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