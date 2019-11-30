Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) Yeniden Refah Partisi Kandıra İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongesi 1 Aralık Pazar günü Turan Güneş Kültür Merkezi’nde saat 13.00’te başlayacak. Kongrede 70 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
Bugün 10:05 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 13:38 TSİ
Fatih Erbakan Kandıra’ya geliyor
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 1. Olağan Kandıra Kongresi'ne katılmak üzere 1 Aralık Pazar günü Kandıra'ya geliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz