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Kocaelispor’un efsaneleri Efe için ter döktü

İzmit Belediyesi öncülüğünde düzenlenen “İzmit Unutmaz” etkinlikleri kapsamında Kocaelispor’un efsane futbolcuları, Kocaelispor’un yöneticilerinden Mehmet Sadık Efe anısına yeşil sahada ter döktü.
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İzmit Belediyesi ve Biz İzmitiz Platformu öncülüğünde “İzmit Unutmaz” etkinlikleri kapsamında Kocaelispor’un efsane futbolcuları sahaya çıktı. Kocaelispor’un efsane yöneticileri Mehmet Sadık Efe anısına düzenlenen gösteri maçına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Biz İzmitiz Platformu Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Belediyespor Başkanı Yusuf Erenkaya, İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Kocaelispor’un eski başkanlarından Erol Köse, İsmail Kalkandelen, Hikmet Erenkaya, Turan Sarı, Muammer Çelik, Cemal Derya ve Rafet Kırgız’da katıldı. Gösteri maçının başlama vuruşunu İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet yaptı.

'İZMİT UNUTMAZ'

Maçın başlama vuruşundan önce konuşan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Geleceğe ışık tutmamız gerekiyor. Bu kentte kim iz bırakmışsa onların anılarını tecrübelerini yeni nesillere aktarmak bizim görevimiz dedik. Kocaelispor’un adı bir markadır. Kocaelispor her şeyin üstündedir, Kocaelispor siyaset üstündedir. Kocaelispor’un adını marka yapan isimlerden biride rahmetli Mehmet Sadık Efe’dir. ‘İzmit unutmaz’ diyerek onun anısına Kocaelispor’a büyük değer vermiş eski yöneticiler ve futbolcularımızla bir araya geldik. Kocaelispor denince akan sular durur. Bu nedenle bugün burada bizlerle beraber olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

'DOSTLUK KAZANDI'

Kocaelispor’un efsane futbolcularından Baha Ün, İbrahim Yazıcıoğlu, Mahir Danabay, Ceyhun Güray, Senad İbriç, Kamil Öztezer, Veli Akbaş, Orhan Görsen, Zeki Kaya, Erhan Altın, Kamuran Akşar, Bülent Gemici, Süha Özkan, Mehmet Özkan, Ali Burul, Bozkurt Uslu, Bülent Gürbey, Sadun Gemici, Barbaros Kırdar, Kaan Dobra, Murat Vatansever, Engin Tuncay, Kemal Türkeş, Müfis Şenkal, Nuri Karlıoğlu, Güvenç Kurtar, Engin Öztonga, Nuri Çolak, Osman Çakır, Yaşar Altıntaş, Mustafa Çapanoğlu, Ahmet Asena, İskender Köksal, Mehmet Çakıroğlu ve Cenap Yener’den oluşan ve ikiye ayrılan takımların karşılaşması 2-2’lik skorla sonuçlandı. Bu maçtan önce İzmit Belediyespor ve Kocaelispor minik takımlarından oluşan karşılaşmada ise yine dostluk kazandı ve 1-1’lik skorla sonuçlandı.

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