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Gıda fiyatları yüzde 39 arttı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın hazırladığı “Halkın Enflasyonu” araştırması, gıda harcamalarındaki artışın yeniden hızlandığını ortaya koydu.

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Araştırmaya göre gıda fiyatları 2019’un ilk 11 aylık döneminde yüzde 36.3, son bir yıllık dönemde ise yüzde 38.9 arttı. Yalnızca 2019 Kasım’daki artış oranı ortalama yüzde 3.8 oldu. Sebze fiyatları kasımda aylık yüzde 29 artarken, yıllık yüzde 93.6 zamlandı. Meyve fiyatları ise kasımda aylık yüzde 8.1, yıllık yüzde 96 arttı. Bakliyattaki aylık zam oranı yüzde 8.7, yıllık zam oranı yüzde 22 olurken; süt ve süt ürünleri yıllık yüzde 27.8; yağ yıllık yüzde 17.4 ve ekmek, un, bulgur, makarna yıllık yüzde 14.2 zamlandı.

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