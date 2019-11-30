K Parti'den istifasının ardından yeni parti çalışmalarını hızlandıran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde yer alan bir isim daha ortaya çıktı. medyanotu.com'dan Serhat Ramay'ın aktarımına göre, Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde danışmanlığını yürüten isimlerden Etyen Mahçupyan'ın yeni partinin kurucular kurulunda yer alacağı öğrenildi. Ramay, "Etyen Mahçupyan, Davutoğlu öncülüğünde kurulacak yeni partinin kurucular kurulunda" ifadelerini kullandı.
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Davutoğlu, Etyen Mahçupyan'ı ekibine dahil etti
Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde danışmanlığını yürüten Etyen Mahçupyan'ın Davutoğlu'nun önümüzdeki günlerde kuracağı yeni partisinin kurucular kurulunda yer alacağı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz