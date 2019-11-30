Davutoğlu, Etyen Mahçupyan'ı ekibine dahil etti

K Parti'den istifasının ardından yeni parti çalışmalarını hızlandıran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde yer alan bir isim daha ortaya çıktı. medyanotu.com'dan Serhat Ramay'ın aktarımına göre, Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde danışmanlığını yürüten isimlerden Etyen Mahçupyan'ın yeni partinin kurucular kurulunda yer alacağı öğrenildi. Ramay, "Etyen Mahçupyan, Davutoğlu öncülüğünde kurulacak yeni partinin kurucular kurulunda" ifadelerini kullandı.