Derince Belediyesi işini biliyor

Derince Belediyesi Spor Müdürlüğü, ilçede yer alan okulların beden eğitimi öğretmenlerine yönelik bir program tertip etti. Organizasyona Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, Derince Belediyesi Gençlik ve Spor Müdür Osman Cömert, Belediye Derince Spor Sportif Direktörü Mustafa Polat, İlçe Halk Eğitim Müdürü Abdülkadir Yardımcı ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

HERKES SPOR YAPMALI

Derince'de tüm çocukların spor yapması hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerini belirten başkan yardımcısı Kemal Bayraktar, “Öncelikle sizlerle bir araya getirmekten dolayı çok mutluyum. Öğretmenler gününüzü tebrik ederim. Belediye olarak siz kıymetli öğretmenlerimizle omuz omuza verip Derince’de spor yapmayan çocuk kalmasın hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okullarımız ile koordineli şekilde bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Çalışmanın alt yapısını hazırladık” dedi.

AYGÜN ÖNEM VERİYOR

Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü: Spor Müdürlüğümüz aracılığıyla sizlerle devamlı iletişim içinde olacağız. Okullarımızda aktif bir şekilde spor yapan öğrencilerimize her türlü desteği vereceğiz. Tesisleşme noktasında başkanımız Zeki Aygün önemli çalışmaları hizmete sunuyor. Dumlupınar Mahallemizdeki Gençlik ve Spor Merkezimizin temelini geçtiğimiz günlerde attık. Fatih Mahallesi’nde de proje çalışmaları devam eden bir merkezimiz daha var. Bunlarla beraber futbol dışında farklı spor dallarında da branşlaşmaya gideceğiz. Bu konuda sizlerden gelecek fikirler bizler için çok önemli. İstişarede bulunarak hep birlikte ilçemize en güzel şekilde hizmet edeceğiz.