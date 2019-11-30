Yeni Kocaelispor U-14 takımı sporcularından Berat Efe Baylan’ın doğum günü kutlandı. Antrenör Burak Uzuner’in ve velilerin organize ettiği etkinlikte minikler gönüllerince eğlendi ve tabii bol pasta yedi. Bizler de minik oyuncumuza “sağlıklı, başarılı nice mutlu yıllar dileriz”…
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Ali Osman Topal’da doğum günü sürprizi
Yeni Kocaelispor U-14 takımı sporcularından Berat Efe Baylan’ın doğum günü kutlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz