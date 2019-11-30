Ali Osman Topal’da doğum günü sürprizi

Yeni Kocaelispor U-14 takımı sporcularından Berat Efe Baylan’ın doğum günü kutlandı. Antrenör Burak Uzuner’in ve velilerin organize ettiği etkinlikte minikler gönüllerince eğlendi ve tabii bol pasta yedi. Bizler de minik oyuncumuza “sağlıklı, başarılı nice mutlu yıllar dileriz”…