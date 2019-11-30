Ağrı, Körfez’i gözüne kestirdi

Kocaelispor’un lider olduğu ve haftayı bay geçtiği TFF 3.Lig 2.Grup’ta mücadele eden Ağrı 1970 Spor, dünkü İstanbul Erok Spor karşılaşması öncesinde, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından deplasmana uğurlandı. Ağrı 1970 Spor antrenör ve futbolcuları ile kahvaltıda bir araya gelen Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkan ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Erok Spor müsabakasında galibiyet beklediklerini söyledi.

KOCAELİSPOR’U DA YENMELİYİZ

Ağrı 1970 Spor’un şanssızlığından bahseden Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ “Play-Off bandı ile aramızda 5 puan var. 3 puanlı sistemde bu kesinlikle telafisi çok kolay bir puan. Bir çok kişi Erok ve Kocaeli maçlarında puan alamayacağımızı düşünüyor. Biz tam aksine Ağrı’nın iki maçtan minimum üç puan çıkaracağına inanıyoruz. Bazen her şey istediğiniz gibi gitmeyebilir. 3-1 önce olduğumuz Kemer Spor Müsabakasında müsabaka 3-3 beraberliğe geldi ve kazandığımız penaltıyı gole çeviremedik. Fatsa maçında da benzer bir durum oldu. Son dakikalarda yediğimiz gollerle kaybettiğimiz puanlar oldu. Şanssızlığımızı atlatarak Erok maçında sizden galibiyet bekliyoruz” dedi.