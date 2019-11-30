Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:56 TSİ- Spor G: Bugün 10:58 TSİ

Ağrı, Körfez’i gözüne kestirdi

Kocaelispor’un lider olduğu ve haftayı bay geçtiği TFF 3.Lig 2.Grup’ta mücadele eden Ağrı 1970 Spor, dünkü İstanbul Erok Spor karşılaşması öncesinde, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından deplasmana uğurlandı.
mask

Kocaelispor’un lider olduğu ve haftayı bay geçtiği TFF 3.Lig 2.Grup’ta mücadele eden Ağrı 1970 Spor, dünkü İstanbul Erok Spor karşılaşması öncesinde, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından deplasmana uğurlandı. Ağrı 1970 Spor antrenör ve futbolcuları ile kahvaltıda bir araya gelen Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkan ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Erok Spor müsabakasında galibiyet beklediklerini söyledi.

KOCAELİSPOR’U DA YENMELİYİZ

Ağrı 1970 Spor’un şanssızlığından bahseden Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ “Play-Off bandı ile aramızda 5 puan var. 3 puanlı sistemde bu kesinlikle telafisi çok kolay bir puan. Bir çok kişi Erok ve Kocaeli maçlarında puan alamayacağımızı düşünüyor. Biz tam aksine Ağrı’nın iki maçtan minimum üç puan çıkaracağına inanıyoruz. Bazen her şey istediğiniz gibi gitmeyebilir. 3-1 önce olduğumuz Kemer Spor Müsabakasında müsabaka 3-3 beraberliğe geldi ve kazandığımız penaltıyı gole çeviremedik. Fatsa maçında da benzer bir durum oldu. Son dakikalarda yediğimiz gollerle kaybettiğimiz puanlar oldu. Şanssızlığımızı atlatarak Erok maçında sizden galibiyet bekliyoruz” dedi.

Bugün 10:56 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yolun açık olsun Erencan mask
Yolun açık olsun Erencan
Selahaddin Dinçel: U-19’dan 1 U-17’den 4 futbolcu çağıracağım mask
Selahaddin Dinçel: U-19’dan 1 U-17’den 4 futbolcu çağıracağım
Derince Belediyesi işini biliyor mask
Derince Belediyesi işini biliyor
Bardakçı, helal olsun sana!.. mask
Bardakçı, helal olsun sana!..
Ağrı, Körfez’i gözüne kestirdi mask
Ağrı, Körfez’i gözüne kestirdi
Lider Gençlere 7 attı, 2 günlük izni kaptı! mask
Lider Gençlere 7 attı, 2 günlük izni kaptı!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'ye o gün kar geliyor! mask
Kocaeli'ye o gün kar geliyor!
Benzine zam geliyor mask
Benzine zam geliyor
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek mask
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli? mask
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli?
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor mask
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor
Kartepe’de korkunç intihar mask
Kartepe’de korkunç intihar

GALERİ

Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu mask
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu
İzmit’te korkutan yangın mask
İzmit’te korkutan yangın
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı... mask
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı...
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti mask
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı! mask
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL