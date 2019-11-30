Hakemlerden KASKF’ye forma

TFFHGD Kocaeli Şube Başkanı Özhan Kurt, yönetim kurulu üyesi Zülfikar Akça, KASKF Genel Başkanı Murat Aydın’ı makamında ziyaret edip, bu sezon kullandıkları spor malzemelerinden hediye etti ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.
TFFHGD Kocaeli Şube Başkanı Özhan Kurt, yönetim kurulu üyesi Zülfikar Akça, KASKF Genel Başkanı Murat Aydın’ı makamında ziyaret etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz