Hakemlerden KASKF’ye forma

TFFHGD Kocaeli Şube Başkanı Özhan Kurt, yönetim kurulu üyesi Zülfikar Akça, KASKF Genel Başkanı Murat Aydın’ı makamında ziyaret edip, bu sezon kullandıkları spor malzemelerinden hediye etti ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.