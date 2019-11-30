Öncü Gençlik’te Köprülüler dönemi

Öncü gençlik spor Kulübü’nün iki genç ve minik talebesi, babalarının namını yürütüyor. Bir zamanlar amatör liglerin efsane futbolcusu olan Çukurbağlı Yusuf Köprülü’nün oğulları Yağız ve Yaman da babasının izinde ilerliyor. Yusuf Köprülü “İkisi de Babasının izinde, yani Çukurbağ çocuğu. Onlarla gurur duyuyorum. Çukurbağ her zaman efsaneler çıkarmıştır” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz