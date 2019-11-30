Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:57 TSİ- Spor G: Bugün 10:59 TSİ

Öncü Gençlik’te Köprülüler dönemi

Öncü gençlik spor Kulübü’nün iki genç ve minik talebesi, babalarının namını yürütüyor.
mask

Öncü gençlik spor Kulübü’nün iki genç ve minik talebesi, babalarının namını yürütüyor. Bir zamanlar amatör liglerin efsane futbolcusu olan Çukurbağlı Yusuf Köprülü’nün oğulları Yağız ve Yaman da babasının izinde ilerliyor. Yusuf Köprülü “İkisi de Babasının izinde, yani Çukurbağ çocuğu. Onlarla gurur duyuyorum. Çukurbağ her zaman efsaneler çıkarmıştır” dedi.

 

Bugün 10:57 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yolun açık olsun Erencan mask
Yolun açık olsun Erencan
Selahaddin Dinçel: U-19’dan 1 U-17’den 4 futbolcu çağıracağım mask
Selahaddin Dinçel: U-19’dan 1 U-17’den 4 futbolcu çağıracağım
Derince Belediyesi işini biliyor mask
Derince Belediyesi işini biliyor
Bardakçı, helal olsun sana!.. mask
Bardakçı, helal olsun sana!..
Ağrı, Körfez’i gözüne kestirdi mask
Ağrı, Körfez’i gözüne kestirdi
Lider Gençlere 7 attı, 2 günlük izni kaptı! mask
Lider Gençlere 7 attı, 2 günlük izni kaptı!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'ye o gün kar geliyor! mask
Kocaeli'ye o gün kar geliyor!
Benzine zam geliyor mask
Benzine zam geliyor
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek mask
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli? mask
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli?
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor mask
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor
Kartepe’de korkunç intihar mask
Kartepe’de korkunç intihar

GALERİ

Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu mask
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu
İzmit’te korkutan yangın mask
İzmit’te korkutan yangın
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı... mask
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı...
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti mask
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı! mask
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL