Eski meslektaşlarımızdan Metin Tuncay, Galatasaray’ın İzmitli genç yeteneği Erencan ile Club Brugge ile oynanan maçta görüştü. Tuncay “Fabrikadan arkadaşım Erol Yardımcı’nın oğlu olan Erencan, maç öncesi oldukça heyecanlıydı. Oyuna girerken ayakları titriyordu. Kolay değil Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek. İzmit’e selam gönderen Erencan, inanıyorum ki Galatasaray ve Türk futbolunda önemli işler yapacak. Yolun açık olsun” dedi.
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Yolun açık olsun Erencan
Eski meslektaşlarımızdan Metin Tuncay, Galatasaray’ın İzmitli genç yeteneği Erencan ile Club Brugge ile oynanan maçta görüştü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz