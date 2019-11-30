Yolun açık olsun Erencan

Eski meslektaşlarımızdan Metin Tuncay, Galatasaray’ın İzmitli genç yeteneği Erencan ile Club Brugge ile oynanan maçta görüştü. Tuncay “Fabrikadan arkadaşım Erol Yardımcı’nın oğlu olan Erencan, maç öncesi oldukça heyecanlıydı. Oyuna girerken ayakları titriyordu. Kolay değil Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek. İzmit’e selam gönderen Erencan, inanıyorum ki Galatasaray ve Türk futbolunda önemli işler yapacak. Yolun açık olsun” dedi.