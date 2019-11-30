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Konkordato kaçağı Kocaeli'deki firmaları da dolandırdı!

Mahkemeden aldığı konkordato kararı öncesinde, ülkenin farklı bölgelerinden çeşitli ürünler alıp konkordato sonrasına çek kestiği öne sürülen şahıs tutuklandı. Şahsın Kocaeli’de de çok sayıda firmayı dolandırdığı iddia edildi.
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Geçen Temmuz ayında, Çobanoğlu Ticaret adına mahkemeden aldığı konkordato kararı öncesinde, ülkenin farklı bölgelerinden çeşitli ürünler alıp konkordato sonrasına çek kestiği öne sürülen iş insanı Harun Çoban tarafından mağdur edildiklerini öne süren çok sayıda kişi, savcılığa giderek şikayetçi oldu. Gemlik Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Niğde'de yakalanan Çoban, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

35 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından soruşturmayı genişleten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla tutuklanan Çobanoğlu Şirketi sahibi Harun Çoban'ın akrabaları, çalışanları ve iş yaptığı isimleri takibe aldı. Ekipler, aralarında Harun Çoban'ın kardeşleri ve eski eşinin de bulunduğu 35 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ’DEN MALZEME ALMIŞLAR

Harun Çoban'ın, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Bursa, Balıkesir, Ankara, Eskişehir, Antalya gibi Türkiye'nin birçok yerinden birbiri ile alakası olmayan ürünler aldığı, bu ürünlerin ödemesini yapmadığı ve kendisi tarafından dolandırıldıklarını ve bu şekilde mağdur olan kişi ve firma sayısının artabileceği öğrenildi. Çoban'ın boru, jeneratör, mantolama köpüğü, klozet, lavabo, çatı paneli, soğutucu, pleksi reklam malzemesi, çelik kapı, şeker makinesi, katlanır merdiven, çakmak gazı, inşaat iskelesi, kadın pedi, çocuk bezi, gübre, beyaz eşya gibi ürünleri satın aldıktan sonra konkordato kararı alıp konkordato sonrasına çek kestiği öne sürüldü. Kocaeli’de kaç kişni bu yolla dolandırıldığı ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı.

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