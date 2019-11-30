Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Doğu-Adapazarı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle, 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılacak, sürücüler, İzmit Doğu Kavşağından D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabilecek.
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Yola çıkacaklar dikkat! TEM kapanacak...
Karayolları Genel Müdürlüğü TEM Otoyolu'nun Doğu-Adapazarı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle kapatılacağını duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz