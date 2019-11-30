Yola çıkacaklar dikkat! TEM kapanacak...

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Doğu-Adapazarı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle, 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılacak, sürücüler, İzmit Doğu Kavşağından D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabilecek.