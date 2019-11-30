Ünlü: 100 bin vatandaşa dokunduk

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 3 aydır düzenlediği "Aylık Kadın Kolları, Meclis Üyeleri ve İlçe Başkanları Buluşma programlarını bugün İzmit Yahya Kaptan’da bulunan Skyfall Kafede kahvaltılı programda bir araya gelerek tamamladı. Düzenlenen programa İl Başkanı Aydın Ünlü’nün yanı sıra il yöneticileri, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Kantar, ilçe başkanları, meclis üyeleri, ilçe kadın ve gençlik kolları yöneticileri katılım gösterdi.

“ÇÖZÜM OLMAYA ÇALIŞTI”

Programda konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Bizler MHP Kocaeli teşkilatlarının 3 aylık çalışma programını hayata geçirdik. Saha programlarımız geçtiğimiz akşam sona erdi. Bugün saat 14.00’da Darıca’da üye programımızı yapacağız ve o program da sona erecek. Programlarda emeği geçen tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz insanlara dokunmaya, gönüllerine girmeye gittik. MHP insanların problemlerine çözüm olmaya çalıştı” dedi.

“840 KİŞİYİ ÜYE YAPTIK”

Meclis üyelerim, ilçe başkanlarım mahallelerdeki sorunların analizini yaptı” diyen Ünlü, “Bizler tüm problemleri nokta nokta bilen bir teşkilatız. Duvarı olmayan camiyi de yolu olmayan sokağı da biliyoruz. MHP bilgi deposuna oluştu. MHP Cumhur İttifakına zarar vermeden bu konuları mecliste soru önergesi olarak vererek destek isteyeceğiz. Muhtarların özlük haklarıyla ilgili olarak verdiğimiz rapor dün TBMM’de önerge olarak verildi. 84 tane sivil toplum kuruluşuna ziyarette bulunduk. 1440 bölgede hafta 120 program yaparak 100 bin insanımızın elini sıktık. Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir siyasi hareketiz. Hiç seçim yokken 100 bin vatandaşa dokunduk. 840 kişiyi 3 ay içerisinde üye yaptık. Üye katılım programı çok anlam ifade eden bir programdır. Bu çalışmalarla ilgili önümüzdeki hafta sunum olarak anlatacağız. Bu çalışmalarımızın sonuç raporlarını belediye başkanlarına ileteceğiz” dedi.

“ÇOK FARKLI ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ”

Farklı çalışmalar yapacaklarını belirten Ünlü, “Bizler aklı Devlet Bahçeli, yüreği Devlet Bahçeli olan bir siyasi partiyiz. Neyi yapıp, neyi yapmayacağımızı biliyoruz. Aktif görevde olan arkadaşlarımız sınavdan geçmiş arkadaşlarımızdır. MHP’yi kurumsallaştıran mantıkla hareket etmeye devam edeceğiz. Bundan sonra çok daha farklı çalışmalara yapacağız. MHP’yi 2023’e hazırlayacağız. Bunlar bizim için başlangıç. Yılbaşından sonraki programlarımızda herkes MHP’yi yakından takip etmeye devam etsin” diyerek konuşmasını sonlandırdı.