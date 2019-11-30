İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 2019 yılına ait Emlak ve Çevre Temizlik vergilerinin ikinci taksit ödemelerinde son günün 2 Aralık olduğunu hatırlattı. Emlak ve Çevre Temizlik vergisi ödemekle yükümlü mükellefler ödemelerini 2 Aralık Pazartesi mesai bitimine kadar gerçekleştirebilecek. Vatandaşlar vergilerin ikinci taksitini İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Belsa Plaza 3’üncü kat Gelir Birimine, Bekirpaşa, Alikahya, Kuruçeşme, Akmeşe hizmet binalarında bulunan veznelere yatırabilecekler.

PAZAR MESAİ BİTİMİNE KADAR

Vatandaşlara kolaylık sağlamak adına Emlak ve Çevre Temizlik vergisi ödemekle yükümlü mükellefler bugün ve yarın mesai saatleri içerisinde tüm veznelerde ödemelerini gerçekleştirebilecek.