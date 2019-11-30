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Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, "Kocaeli için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskınlarına dikkat edilmelidir" denildi.
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.Meteoroloji'den gelen uyarıda, "İstanbul'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edilirken, yağışların Kocaeli ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıklar bölgede  mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

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