Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.Meteoroloji'den gelen uyarıda, "İstanbul'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK
Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edilirken, yağışların Kocaeli ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıklar bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz