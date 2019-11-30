Yenidoğanlı vatandaşlardan Büyükakın'a teşekkür

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Yenidoğan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Merkez Mahallesi Cami cemaatinin yanı sıra, bölge esnafıyla da hasbihal eden Başkan Büyükakın’a, AK Parti İlçe Başkanı Ali Güney ve Mahalle Muhtarı Ergün Mencik de eşlik etti. Yenidoğan sakinlerini dinleyen Başkan Büyükakın, talep ve önerilere de cevap verdi. Yeni yapılan ve hizmete giren Çetin Emeç üst geçidi ve yapılacak cami bağlantısı için gerekli platforma teşekkür eden mahalle sakinleri, hayatlarını kolaylaştıran ve hizmetleriyle kente değer katan Başkan Büyükakın’a teşekkür ettiler. Halkla birlikte yönetim ilkesiyle belediye faaliyetlerini sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Büyükakın, “Mahalle sakinlerimizin önerilerini çok kıymetli buluyoruz. İnsanlarımızın yaşamlarını doğrudan ilgilendirecek projelerimizde istişare yöntemiyle hareket ediyoruz” dedi.

KOCAELİ'NİN GELİŞİMİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Çetin Emeç Üst Geçidi’nin yeni modern şekliyle halkımıza daha iyi hizmet verdiğini de söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Şehrimizin kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerini oluştururken, mahallelerimizin ihtiyaçlarına dönük adımları da atıyoruz. Ülkemizin 2023, 2053, 2071 vizyonlarıyla bağlantılı şekilde kentimizin gelişimine dönük adımları atarken diğer bir taraftan sosyal belediyecilik anlayışına da çok fazla önem veriyoruz. Halkımızla birlikte omuz omuza vererek gerek kentimizin gerekse Kocaeli’nin gelişimi için çalışıyoruz” diye konuştu.