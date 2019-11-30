Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti

Aile Konak Hastaneleri'nde isim değişikliğine gidileceği Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Talus tarafından duyuruldu. Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Talus, daha önce yaptığı açıklama ile Konak Hastaneleri'nin isminin değişeceğini söylemiş, Sakarya, Gölcük ve Gebze'de şubeleri olan Aile Konak Hastanelerinin yeni bir isimle yola devam edeceğini açıklamıştı. Özel Aile Konak Hastanesi, yapılan açıklama ile yeni ismini duyurdu. Hastaneden yapılan açıklamada “İsmimizi Özel MEDAR Hastanesi olarak değiştiriyoruz. Yeni hedeflerimizle değişiyor ve gelişmeye devam ediyoruz. Şimdi ulusal sağlık markası olmak için aynı ortaklık yapısı ve değişen adımızla daha büyük hedeflere hazırız” denildi.