Patrick I. Bartholomes Santa Barbara için Kocaeli’ye geliyor

4 Aralık 235’te Hristiyanlığı seçtiği için babası tarafından öldürülen Santa Barbara için ilimizde 20. Kez anma programı düzenlenecek. Santa Barbara Anması ve Bartholomes’in ziyareti hakkında İzmit Kaff Cafe’de basın açıklaması düzenleyen Santa Barbara HUB Kültür ve Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Berna Metingü; “Ortodoksların dini lideri Patrik 1.Bartholomes Santa Barbara için ilimize gelecek. Barbara’nn ölümün üzerinden çok uzun yıllar geçti ve unutmadık. Santa Barbara anmasına ve etkinliklerimize tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.

Basın açıklamasında Santa Barbara HUB Kültür ve Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Berna Metingü’ye Kooperatif’in Onursal Başkanı Numan Gülşah da eşlik etti.

BABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

4 Aralık 235’te Hristiyanlığı seçtiği için babası tarafından öldürülen Santa Barbara, 4 Aralık’ta Şehitler Korosu’nda Ortodoksların dini lideri Patrik 1. Bartholomes’in de katılımıyla ilimizde 20. kez anılacak.Dünyada 34 coğrafi bölge, 45 Amerika kıtasındaki şehir, Avrupa’da dahil olmak üzere binlerce şehre adı verilen Santa Barbara, ilimizde 20. kez anılacak. Hristiyanlık dinini seçtiği için bin 784 yıl önce babası tarafından boğazı kesilerek öldürülen Santa Barbara’nın anması Ortodoksların dini lideri Patrik 1. Bartholomes’in de katılımıyla ilimizde 20. kez gerçekleştirilecek.

METİNGÜ: İZMİT’TE 20. KEZ ANACAĞIZ

Anma programı ve Patrick I. Bartholomes’in ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Santa Barbara HUB Kültür ve Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Berna Metingü; “Ben psikoloji eğitimi aldım, sanat terapistiyim, İzmit doğumluyum. Uzun yıllar şehir dışındaydım. İzmit’e gelince bir psikolog edasıyla baktım konuya. Bir başka kişi kültürel anlamda bir başka anlamda da bakabilir. Burada önemli olan dünyadaki kültürleri kurcalamaktır. Santa Barbara projesi 20 yıldır üzerinde durulan bir konu. Ben Santa Barabara’nın çok güçlü bir karakter olduğunu düşünüyorum, duruşunu bozmaması çok önemli. Babasının üzerinde çok büyük baskısı vardı. Ve ardından gelişen ölüm ise çok acı. Baskı şefkat duygusunu yok etmiştir. Bizler de 20. Kez anmış olacağız” şeklinde konuştu.

“ÇEŞİTLİLİKLERİ KUCAKLAYALIM”

Metingü sözlerinin devamında; “Burada baba kız arasında çok güçlü bir durum var. Buradan şunu düşünüyorum; kız çocukları ve kadınlar bu hayatta kendini ne kadar ifade edebiliyor? Burada önemli olan kaliteli eğitimdir. Ben de bu amaçla Santa Barbara konusuna yaklaştım. Geçmişte yaşanmış olan bu hikaye aslında halen yeni olmuş gibidir. Bizim de bu öğrendiklerimizden yeni bir şey çıkarmamız gerek. Dil, din, ırk, fak etmeksizin herkese tüm dünyaya sloganımızla sesleniyoruz gelin birlikte olalım, çeşitlilikleri kucaklayalım. Diğer sloganımız da kalbim seni unutur mu? Bu iki sloganla hareket ediyoruz. Asıl büyük güneşimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de diyor ki yurtta sulh cihan da sulh. Biz de bu sloganlarımızla halkımızı kucaklıyoruz. Bu emekle İzmit’te çok güzel bir alan oluşturacağız ” dedi.

“BARTHOLOMES’İN İZMİT’E ÜÇÜNCÜ GELİŞİ”

Metingü’den sonra konuşan Kooperatif’in Onursal Başkanı Numan Gülşah; “20 yıldan beridir Bartholomes’la görüşüyorum. Dedim ki artık daha kapsamlı bir program yapalım. Azize Barbara’nın 20 yıllık İzmit serüveninin sonunda, vakıf yerine geçebilen kültür ve turizm geliştirme kooperatifini geçen ay kurduk. Bu vakfımızın da kurulmasından sonra anma için daha kapsamlı ve mütevazi bir organizasyon düşündük. Rum Patriği Bartholomes daha önce de katılmıştı. Bartholomes’inburaya üçüncü gelişi olacak. İzmit’i dünyayatanıtacak en önemli isimlerden birisi Santa Barbara’dır. Ölümünüzerinden çok uzun yıllar geçti ve unutmadık. İlkin 09.30’da Barbara’yı anma etkinliği var, sonra Sayın Valimiz Hüseyin Aksoy’u ziyaret edecek. Devamında Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret edecek. Ayrıca 4 Aralık akşamı da Hilton Otel’de program var, tüm halkımız gelebilsin diye ücretleri de 20 TL olarak bekledik, etkinliklerimize tüm halkımızı bekliyoruzEtkinliklerimiz ertesi gün de devam edecek tüm herkesi bekliyoruz” dedi.

ANMA PROGRAMI

4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

09:20 İstanbul Rum Ortodoks Patriği 1. Bartholomos’un gişelerden karşılanması

09:30-11:00 İstanbul Rum Ortodoks Patriği 1. Bartholomos’un yönetiminde Santa Barbara anma etkinliğinin Santa Barbara Kulesi’nde gerçekleştirilmesi

12:00-13:30 Double Tree by Hilton’da öğle yemeği

12:30-17:00 İzmit Yelken Kulübü’nde GreenCup DJ Party

13:00-17:00 İzmit Yelken Kulübü’nde GreenCup Santa Barbara Sister Citles Board Sembolik Yelken geçidi ve ödül töreni, ardından kokteyl

14:00-17:00 İzmit kültür turu

18:00-20:30 Double20 yıllık kültür serüvenin dünyauizmite getieek olan bir kültür koorpertifi kuruldu o kop başkanı da azia barabradan dolayı bir kadın.

20:00-23:30 Double Tree by Hilton’da Selçuk ve Rana Alagöz’ün katılımlarıyla Nicemedia Tolerance Ensemble konseri

5 ARALIK PERŞEMBE

08:30-10:00 kahvaltı

10:30-12:30 Double Tree by Hilton’da kültürel miras olarak ‘Çeşitliliğin kucaklanması ve Kadın’ konulu panel ve sonuç bildirgesinin basına açıklanması

13:30-15:00 İzmit kültür turu