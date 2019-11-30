Turkuaz modası başlıyoooooor

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Turkuaz Futbol Turnuvasını düzenlenen başarılı organizatör Oktay Kocaetekin, bu yıl Diamond Ligi adı altında ayrı bir turnuva daha düzenleyecek. 3 Aralık’ta Yahya Kaptan’da bulunan Ferruh Duygu Spor Tesislerinde başlayacak olan iki turnuvanın kura çekimi Önceki akşam şehir merkezinde bulunan Ocakbaşı 1863 Kebap Salonu’nda yapıldı. Organizasyon sorumlusu Oktay Kocatekin nezaretinde yapılan kura çekimi sonunda Turkuaz Ligi ve Diamond Ligi grupları belirlendi.
3 ARALIK’TA BAŞLIYOR
Turkuaz Ligi’nde 12 takım, Diamond Ligi’nde 12 takımın mücadele vereceği futbol turnuvası Ferruh Duygu Tesisleri’nde 3 Aralık’ta start alacak. Her iki turnuvada 8+1 oyuncu ve 25’er dakikalık iki devre şeklinde oynanacak olan karşılaşmalarda büyük bir heyecan yaşanacak. Her iki turnuvada yaklaşık iki ay sürecek. Komite Başkanı Oktay Kocatekin” Bu yıl çok farklı bir turnuva heyecanı yaşayacağız. Ayrıca turnuvada bizlere sporsor olan Çınaraltı Künefe, Özel Boru ve Vizyon İnşaat’ta desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
TURKUAZ LİGİ
Uzer Makina
Magna
Enpay
İss
Erkay Denizcilik
Çelik Halat
Kocaeli Büyükşehir
Assan Hanil
Gençlikspor
Kolsan
Tri-Wall
Evyap Port
DİAMOND LİG
Arı Lift
Rok Teknik
Afer Elektirik
Sağlam Pen
BFM Soğutma
Maksimum Güvenlik
Boralist
Muhasebeciler Odası
The Ness
Lounce Saray
Maya Yapım
Oktay Metiner Mali Müşavirler
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz