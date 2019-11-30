Turkuaz modası başlıyoooooor

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Turkuaz Futbol Turnuvasını düzenlenen başarılı organizatör Oktay Kocaetekin, bu yıl Diamond Ligi adı altında ayrı bir turnuva daha düzenleyecek. 3 Aralık’ta Yahya Kaptan’da bulunan Ferruh Duygu Spor Tesislerinde başlayacak olan iki turnuvanın kura çekimi Önceki akşam şehir merkezinde bulunan Ocakbaşı 1863 Kebap Salonu’nda yapıldı. Organizasyon sorumlusu Oktay Kocatekin nezaretinde yapılan kura çekimi sonunda Turkuaz Ligi ve Diamond Ligi grupları belirlendi.

3 ARALIK’TA BAŞLIYOR

Turkuaz Ligi’nde 12 takım, Diamond Ligi’nde 12 takımın mücadele vereceği futbol turnuvası Ferruh Duygu Tesisleri’nde 3 Aralık’ta start alacak. Her iki turnuvada 8+1 oyuncu ve 25’er dakikalık iki devre şeklinde oynanacak olan karşılaşmalarda büyük bir heyecan yaşanacak. Her iki turnuvada yaklaşık iki ay sürecek. Komite Başkanı Oktay Kocatekin” Bu yıl çok farklı bir turnuva heyecanı yaşayacağız. Ayrıca turnuvada bizlere sporsor olan Çınaraltı Künefe, Özel Boru ve Vizyon İnşaat’ta desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

TURKUAZ LİGİ

Uzer Makina

Magna

Enpay

İss

Erkay Denizcilik

Çelik Halat

Kocaeli Büyükşehir

Assan Hanil

Gençlikspor

Kolsan

Tri-Wall

Evyap Port

DİAMOND LİG

Arı Lift

Rok Teknik

Afer Elektirik

Sağlam Pen

BFM Soğutma

Maksimum Güvenlik

Boralist

Muhasebeciler Odası

The Ness

Lounce Saray

Maya Yapım

Oktay Metiner Mali Müşavirler