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Aras: Kandıra, tarihinde görmemiş bir kongre görecek

YRP tarafından Kandıra’da gerçekleştirilecek olan, Genel Başkan Fatih Erbakan’ın ve başkan yardımcılarının da katılacağı 1. Olağan Kongre hakkında açıklamalarda bulunan İl Başkanı Mehmet Aras, “Kandıra, tarihinde görmemiş bir kongre görecek” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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11 ilçede kongresini tamamlayan Yeniden Refah Partisi (YRP), son kongresini yarın Kandıra’da yapacak. Kandıra İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongresi’ne YRP Genel Başkanı,  merhum Necmettin Erbakan’ın oğlu genel başkan Fatih Erbakan’ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Bahattin Sungur, Genel Başkan Yardımcısı ve Mahalli İdareler Başkanı Cemil Çolak ve MKY üyesi şarkıcı Davut Güloğlu ve çevre illerin il başkanları katılım sağlayacak.

HANIM KOLLARI EĞİTİMİNDE KONUŞACAK

Turan Güneş Kültür Merkezi’nde saat 13.00’te başlayacak kongrede 80 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. İl Başkanı Mehmet Aras ve yöneticiler yarın saat 10.00’da Sabiha Gökçen Havaalanı’nda inecek Fatih Erbakan’ı karşılayacak. Erbakan önce 2 gündür Samanlı Dağları’nın eteklerinde Erbakan Vakfı tarafından hanım kollarına verilen eğitime katılacak. Erbakan burada vakıfla ilgili konuşma yapacak. Saat 12.00’de Kandıra’ya geçecek olan Erbakan, 18.30’da uçakla Ankara’ya dönecek.

“BEN ÖĞRENİNCE ÇOK ŞAŞIRDIM”

Kongre hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan İl Başkanı Mehmet Aras, “Yarın gerçekleşecek kongrede 80 civarında delege oy kullanacak. İzmit’in 12 ilçesinden bütün yönetimler ilegençlikve  hanım kolları oraya olacak. Kandıra, tarihinde görmemiş bir kongre görecek. 2 bin 700 kişiyle büyük kongreye gittik, polis kayıtlarına göre yaklaşık45 bin kişilik kongre yapıldı. Hiçbir siyasi parti o kadar kişiyi getiremedi. Ben sayıyı öğrenince çok şaşırdım. Yeniden Refah Partisi’nden büyük bir talep, büyük bir istek var” dedi. Aras kongrenin büyük ihtimal tek adaylı olacağını belirterek, “Genel Merkez tarafından atanan Kandıra Kurucu İlçe Başkanı 28 yaşındaki Levent Gödek aday olacak” dedi.

Bugün 13:38 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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