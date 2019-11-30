İngiltere’nin Wiltshire bölgesinde yaşayan Emma Caley Taylor, 2.5 yıl önce oğlunu kaybetti. 25 yaşındaki Jordan Taylor, Mart 2017’de 18 yaşındaki bir zanlıyla tartışmaya girmiş, ardından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. O günden sonra hayata tutunmak için birçok yol deneyen anne Taylor, çareyi oğlunun gerçek boyutlarda bir karton maketini yaptırmakta buldu. Güne başladığında oğluyla konuşur gibi kartonla konuşan Taylor, Jordan’ın hatırasını yaşatmak için bir de dernek kurdu. Ülkedeki bıçaklı saldırılara dikkat çekmek için çalışmalar yürüten vakıf yararına etkinlikler düzenleyen Taylor, bunlara Jordan’ın maketini de götürüyor.
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Ölen oğlunu yıllardır yanından ayırmıyor
İngiltere'de oğlu bıçaklı saldırıya kurban giden bir anne, hatırasını yaşatmak için alışılmadık bir yöntem seçti. Oğlunun gerçek boyutlarda karton maketini yaptıran anne bir an olsun yanından ayırmıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz