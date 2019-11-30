Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:43 TSİ- Dünya G: Bugün 13:47 TSİ

Ölen oğlunu yıllardır yanından ayırmıyor

İngiltere'de oğlu bıçaklı saldırıya kurban giden bir anne, hatırasını yaşatmak için alışılmadık bir yöntem seçti. Oğlunun gerçek boyutlarda karton maketini yaptıran anne bir an olsun yanından ayırmıyor.
mask

İngiltere’nin Wiltshire bölgesinde yaşayan Emma Caley Taylor, 2.5 yıl önce oğlunu kaybetti. 25 yaşındaki Jordan Taylor, Mart 2017’de 18 yaşındaki bir zanlıyla tartışmaya girmiş, ardından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. O günden sonra hayata tutunmak için birçok yol deneyen anne Taylor, çareyi oğlunun gerçek boyutlarda bir karton maketini yaptırmakta buldu. Güne başladığında oğluyla konuşur gibi kartonla konuşan Taylor, Jordan’ın hatırasını yaşatmak için bir de dernek kurdu. Ülkedeki bıçaklı saldırılara dikkat çekmek için çalışmalar yürüten vakıf yararına etkinlikler düzenleyen Taylor, bunlara Jordan’ın maketini de götürüyor.

Bugün 13:43 TSİ - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kedi yavrusu sanıp evlerine aldılar… Gerçeği öğrendiklerinde büyük şok yaşadılar mask
Kedi yavrusu sanıp evlerine aldılar… Gerçeği öğrendiklerinde büyük şok yaşadılar
Fenomen kardeşler paraya para demiyor! mask
Fenomen kardeşler paraya para demiyor!
Bahşiş olarak loto kuponu bıraktılar, hayatı değişti! mask
Bahşiş olarak loto kuponu bıraktılar, hayatı değişti!
Genç kıza yaptıkları şok etti! mask
Genç kıza yaptıkları şok etti!
Okul gezisinde "türbanlı anne" tartışması mask
Okul gezisinde "türbanlı anne" tartışması
'Yarı insan yarı köpek' büyük korku yarattı mask
'Yarı insan yarı köpek' büyük korku yarattı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'ye o gün kar geliyor! mask
Kocaeli'ye o gün kar geliyor!
Benzine zam geliyor mask
Benzine zam geliyor
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek mask
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli? mask
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli?
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor mask
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor
Kartepe’de korkunç intihar mask
Kartepe’de korkunç intihar

GALERİ

Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu mask
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu
İzmit’te korkutan yangın mask
İzmit’te korkutan yangın
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı... mask
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı...
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti mask
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı! mask
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL