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SUMOTAŞ kongresinde gerginlik

Kartepe Suadiye’de 1993 yılında kurulan, 500’e yakın üyesiyle ilimizin en büyük nakliye kooperatiflerinden biri olan SUMOTAŞ kongre yaşıyor
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S.S. Suadiye 64 No’lu Lojistik Taşımacılık Kooperatifi bugün kooperatifin Suadiye’deki yerinde kongresini gerçekleştiriliyor. Kongrede mevcut başkan Marika Mehmet Top ile Muharrem Topçu yarışacak. SUMOTAŞ’ın kongresinde dikkat çeken detaylardan biri de alınan geniş güvenlik önlemleri oldu. Kongrenin yapıldığı bina içerisinde ve çevresinde yaklaşık 15 polis memuru görevlendirildi. Polisler salona giren herkese üst araması yaptı.

GİZLİ OYLAMA İSTEDİLER

Kongrede divan oluşturulduktan sonra dilek ve temenniler bölümünde konuşmalar gerçekleştirldi. Karşılıklı atışmaların yaşandığı bu bölümüm sonunda bazı SUMOTAŞ üyeler başkanlık seçiminin sandık kurularak gizli şekilde yapılmasını istedi. Bu sırada kongre salonu iyiden iyiye gerildi. Tartışmalar yaşanmaya başladı. Başkan adaylarından olan Muharrem Topçu divan masasına vurarak, “Madem seçimi açık oylamayla yapıyorsunuz, bende adaylıktan çekiliyorum” diye çıkıştı. Daha sonra üyeler Muharrem Topçu’yu sakinleştirdi.

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