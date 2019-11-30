Kocaeli Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda zirve mücadelesi veren Değirmenderespor, Gölcük’te faaliyet gösteren ünlü mekanlardan Şen Balık Restaurant’ta yemekte buluştu. Davete KASKF Genel Başkanı Murat Aydın, yönetim kurulu üyesi Hüseyin Bat, KASKF müdürü Celal Güreşen, yönetim kurulu üyesi ve Değirmendere Başkanı Severcan Kara, Sportif Direktör Adem Ellibeş, yönetim kurulu üyeleri İlhan Güloğlu, Hasan Durdu teknik ekip ve sporcular katıldı.
Bugün 14:20 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:22 TSİ
Değirmenderespor camiası, ‘ŞEN’lendi
Kocaeli Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda zirve mücadelesi veren Değirmenderespor, Gölcük’te faaliyet gösteren ünlü mekanlardan Şen Balık Restaurant’ta yemekte buluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz