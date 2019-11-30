Kartepe Kulüpler Birliği Kartepe G.B.’ni ziyaret etti

Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra ve Yönetim Kençler Birliği’ne ziyaret gerçekleştirdi. Etkinlikte Karatepe GB Kulübü Başkanı Kemal Adıberi ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. İlçe takımlarının sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı, karşılıklı fikir alışverişi ve ikramlarla sona erdi.