Gölcük Yüzbaşılar Spor Kulübü bir toplantı düzenledi. Toplantıya KASKF Genel Başkanı Murat Aydın, yönetim kurulu üyesi Hüseyin Bat, Değirmendere Başkanı Severcan Kara, KASKF Müdürü Celal Güreşen, Gölcükspor Kulüp Başkanı Hüseyin Çardak, ilçedeki amatör spor kulüp başkanları ve yöneticileri katıldı.
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Gölcük Yüzbaşılar'da anlamlı toplantı
Gölcük Yüzbaşılar Spor Kulübü bir toplantı düzenledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz