Belediye Derince Adana'da yaraya merhem arıyor

3.Lig 2.Grup’ta 3’te 3 yaptıktan sonra geçen hafta Tepecik karşısında iç saha beraberliği ile yara alan Belediye Derince bunu Adana deplasmanında telafi etmek istiyor. Dün Adana’ya giden Baturman ve talebeleri, kampa girdi. Maç bugün 13.30’da başlayacak ve İsmet Atlı Stadı’nda oynanacak.