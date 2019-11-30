3.Lig 2.Grup’ta 3’te 3 yaptıktan sonra geçen hafta Tepecik karşısında iç saha beraberliği ile yara alan Belediye Derince bunu Adana deplasmanında telafi etmek istiyor. Dün Adana’ya giden Baturman ve talebeleri, kampa girdi. Maç bugün 13.30’da başlayacak ve İsmet Atlı Stadı’nda oynanacak.
Bugün 14:23 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:26 TSİ
Belediye Derince Adana'da yaraya merhem arıyor
3.Lig 2.Grup’ta 3’te 3 yaptıktan sonra geçen hafta Tepecik karşısında iç saha beraberliği ile yara alan Belediye Derince bunu Adana deplasmanında telafi etmek istiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz