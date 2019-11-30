Kendine yakışmayacak sonuçlar alan ve istikrarsızlık sonrasında Taner Gülleri ile yolları ayıran Gölcükspor, tecrübeli teknik adam Sadi Tekelioğlu ile anlaştıktan sonra ikinci maçına çıkıyor. Geçen hafta kısa sürede hazırlanan ve Muğla’ya iç sahada 3-0 yenilen Gölcükspor şoke etmişti. Bugün ise Batman karşısında deplasman galibiyetiyle durum eşitlenmeye çalışılacak. Maç 13.00’de başlayacak ve Batman Yeni Şehir Stadı’nda oynanacak. Takım dün Güneydoğu’da kampa girdi.
Bugün 14:25 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:27 TSİ
Gölcükspor böyle gitmez, gitmemeli!
Kendine yakışmayacak sonuçlar alan ve istikrarsızlık sonrasında Taner Gülleri ile yolları ayıran Gölcükspor, tecrübeli teknik adam Sadi Tekelioğlu ile anlaştıktan sonra ikinci maçına çıkıyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz