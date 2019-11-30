Gölcükspor böyle gitmez, gitmemeli!

Kendine yakışmayacak sonuçlar alan ve istikrarsızlık sonrasında Taner Gülleri ile yolları ayıran Gölcükspor, tecrübeli teknik adam Sadi Tekelioğlu ile anlaştıktan sonra ikinci maçına çıkıyor. Geçen hafta kısa sürede hazırlanan ve Muğla’ya iç sahada 3-0 yenilen Gölcükspor şoke etmişti. Bugün ise Batman karşısında deplasman galibiyetiyle durum eşitlenmeye çalışılacak. Maç 13.00’de başlayacak ve Batman Yeni Şehir Stadı’nda oynanacak. Takım dün Güneydoğu’da kampa girdi.