3.Lig 3.Grup temsilcimiz Darıca G.B., liderliği ele geçirdiği grupta hızla zirveden uzaklaşırken umutlarını sürdürüyor. Sarı Yeşilliler bugün sahasında Osmaniyespor takımını konuk edecek. Hedef yeniden zirveyi ele geçirmek. Müsabaka Darıca 15 Temmuz Stadı’nda oynanacak ve 13.30’da başlayacak.
Bugün 14:26 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:27 TSİ
Darıca'm sana gülmek yakışıyor
3.Lig 3.Grup temsilcimiz Darıca G.B., liderliği ele geçirdiği grupta hızla zirveden uzaklaşırken umutlarını sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz