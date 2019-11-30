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Darıca'm sana gülmek yakışıyor

3.Lig 3.Grup temsilcimiz Darıca G.B., liderliği ele geçirdiği grupta hızla zirveden uzaklaşırken umutlarını sürdürüyor.
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3.Lig 3.Grup temsilcimiz Darıca G.B., liderliği ele geçirdiği grupta hızla zirveden uzaklaşırken umutlarını sürdürüyor. Sarı Yeşilliler bugün sahasında Osmaniyespor takımını konuk edecek. Hedef yeniden zirveyi ele geçirmek. Müsabaka Darıca 15 Temmuz Stadı’nda oynanacak ve 13.30’da başlayacak.

Bugün 14:26 TSİ - Spor

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