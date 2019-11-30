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KOÜ'lü profesör çalıştaya çağrılmadı!

İBB’nin 2-3 Aralık’taki ‘İstanbul Deprem Çalıştayı’na konuşmacı olarak çağrılmayan bilim insanları sert tepki gösterdi. Kocaeli Üniversitesi Öğretim görevlisi Prof. Dr. Şerif Barış “Üzgünüm” açıklamasını yaptı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) düzenleyeceği “İstanbul Deprem Çalıştayı” bilim dünyasında deprem yarattı. Çalıştay’da, Birleşmiş Milletler Afet Risklerinin Azaltılması Ofisi (UNDRR) tarafından afete dirençli şehirler oluşturmak için önerilen 10 temel prensibin ele alınacağı ve 6 tematik başlık altında oturumlar yapılacağı duyurulurken, çalıştaya konuşmacı olarak davet edilmeyen bazı bilim insanları ise bu duruma tepki gösterdiler.

“DEVLETE, MİLLETE KÜSLÜK OLMAZ”

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış da, çalıştaya konuşmacı olarak davet edilmediğini belirterek; “Kırgın değil ancak üzgünüm. Bazı şeyler tercih meselesidir ancak afet eğitimi konusunda en kapsamlı çalışan kişiyim. Arkadaşlar belli politika ve düşünce ile hareket etmiş olabilir. Devlete, millete küslük olmaz. Deprem konusunda hem Marmara, hem İstanbul’u çalışan biri olarak davet edilmemek üzücü” diye konuştu.

HİÇBİR UZMAN DIŞARIDA TUTULMADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çalıştay’a katılacak isimlerin, “uluslararası bilimsel çalıştaylarda uygulanan yöntemlerle” belirlendiği belirtildi. Açıklamada, “Hiçbir uzman dışarıda tutulmamış, aksine Çalıştay’a davet edilmiştir. Katılım noktasında inisiyatif, uzmanların kararıdır” denildi.

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