İzmit Karaabdülbaki Mahallesi No.24 adresinde ikamet eden çiftçi, 3 çocuk babası Osman Nuri Yılmaz (78) kalp krizinden vefat etti. Aynı zamanda İstanbul eski İl Müftüsü, Sabahattin Zaim Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın da ağabeyi olan Osman Nuri Yılmaz'ın cenazesi ikindi namazında Karaabdülbaki Camii'nden alınarak Karaabdülbaki Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Bugün 15:16 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:19 TSİ
İzmitli profesör ağabeyini kaybetti
İstanbul eski İl Müftüsü, Sabahattin Zaim Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın ağabeyi Osman Nuri Yılmaz vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz