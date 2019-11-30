İzmitli profesör ağabeyini kaybetti

İzmit Karaabdülbaki Mahallesi No.24 adresinde ikamet eden çiftçi, 3 çocuk babası Osman Nuri Yılmaz (78) kalp krizinden vefat etti. Aynı zamanda İstanbul eski İl Müftüsü, Sabahattin Zaim Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın da ağabeyi olan Osman Nuri Yılmaz'ın cenazesi ikindi namazında Karaabdülbaki Camii'nden alınarak Karaabdülbaki Mezarlığı'nda toprağa verilecek.