İzmit Ömerağa Mahallesi sakinlerinden, Ömriye Öz'ün eşi, Numan, İsmail, Kadir Öz ve Süheyla Büyükyıldız kardeşlerin babaları Özler Mefruşat'ın kurucusu Sedat Öz (82) hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi önceki gün öğle namazına müteakip Kartepe Köseköy 17 Ağustos Camii’nden kaldırılarak toprağa verildi.
Bugün 15:19 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 15:51 TSİ
Sedat Öz hayatını kaybetti
İzmit’in eski esnaflarından olduğu bilinen Sedat Öz 82 yaşında hayata gözlerini yumdu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz