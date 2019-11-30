Abdülkerim Tan yaşamını yitirdi

Gölcük’te geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen, ilçenin eski esnaflarından Abdülkerim Tan 76 yaşında hayatını kaybetti.Değirmendere’de oturan, evli üç çocuk babası Tan’ın cenazesi Hamidiye’de toprağa verildi. Abdülkerim Tan’ın Yüksek Mimar Seyhan Serimer, Eğitimci Nurhan Gündoğdu ve Reyhan Güraksı’nın amcası olduğu öğrenildi.