Gölcük’te geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen, ilçenin eski esnaflarından Abdülkerim Tan 76 yaşında hayatını kaybetti.Değirmendere’de oturan, evli üç çocuk babası Tan’ın cenazesi Hamidiye’de toprağa verildi. Abdülkerim Tan’ın Yüksek Mimar Seyhan Serimer, Eğitimci Nurhan Gündoğdu ve Reyhan Güraksı’nın amcası olduğu öğrenildi.
Bugün 15:00 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 15:54 TSİ
Abdülkerim Tan yaşamını yitirdi
Gölcük'ün sevilen isimlerinden Abdülkerim Tan(76) hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz