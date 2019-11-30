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Kusura bakma komşu şampiyonluk sözümüz var 1-1

Bölgesel Gelişim Lig U17’de mücadele eden Kocaelispor takımımız, dün son derece kritik maçta komşu Sakarya’ya konuk oldu ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılıp, zirveye kuruldu

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Kocaelispor ile Sakaryaspor U17 takımları Sakarya’da karşı karşıya geldi. Kocaelispor’un çok üstün oynadığı mücadele 1-1 sona erdi. Henüz üçüncü dakikada golü yiyen Yeşil Siyahlı ekibimiz, beraberlik golünü 83. dakikada Eren Alkan’ın nefis golüyle buldu. Bu golün ardından Kocaelispor, haftayı Sakaryaspor’un üzerinde lider olarak tamamladı. Karşılaşmanın ardından alt yapı koordinatörü Aydın Günaydın, futbolcuları mücadelesinden ötürü kutladı ve 1-1’lik sonucun sevindirici olduğunu söyledi. Takımın teknik sorumlusu Ali Mumcu ise sezon sonunda şampiyon olmaları açısından bu bir puanın önemli olduğuna vurgu yaptı. Bu arada yarın A takımın antrenmanlarına başlayacak olan U17 takım futbolcularını alt yapı koordinatörü Aydın Günaydın alkışlattı ve başarılar diledi.

Bugün 15:29 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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