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Süper Lig’de pahalı pazar!..

Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda, bugün 4 statta 4 maç oynanacak.
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Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda, bugün 4 statta 4 maç oynanacak. Günün en önemli maçında, 21 puanla lider olan Yuvacıkspor,  Şehit İlyas Bayraktutar Stadı’nda, dördüncü sırada 11 puanda bulunan Derince Sırrıpaşa FK’nü konuk edecek. Bu zorlu maç saat 15.00’te başlayacak. Üçüncü sırada 17 puanla lideri yakından takip eden Değirmenderespor ise son sırada 6 puanda yer alan Büyük Derbentspor’a konuk olacak. Derbent Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’te başlayacak. Altıncı sırada 9 puanla yer alan Kartepe Belediyespor, ikinci sırada 17 puanlı lider takipçisi Maşukiyespor ile Acısu Stadı’ndaki derbide karşı karşıya gelecek. Bu maç ise saat 13.00’te start alacak. Yedinci sırada 8 puanda olan Kocaeli Güneşspor, son haftalarda toparlanırken, üst sıraları zorlamaya çalışıyor. Yeşil Siyahlılar, Darıca Kültür ve Martıspor ile M.Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaşacak ve bu maç saat 15.00’te başlayacak.

Bugün 15:31 TSİ - Spor

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