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Fethiye peşimizde: 1-3 Erok kopuyor: 0-1

3.Lig 2.Grup’ta, lider Kocaelispor’un dinlendiği haftada dün açılış iki maçla yapıldı.

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3.Lig 2.Grup’ta, lider Kocaelispor’un dinlendiği haftada dün açılış iki maçla yapıldı. Lider takipçileri Erokspor ve Fethiyespor sahaya çıktı. Fethiyespor İstanbul deplasmanında 1877 Alemdağ karşısında kazanırken, puanını 26’ya yükseltti. Erokspor ise Ağrıspor’u ağırladı ve şok bir kayıpla, zirveden uzağa düştü. Kocaelispor Ağrı ile pazar günü deplasmanda karşılaşacak. Ağrı’da, dünkü maçta kırmızı kart gören savunma oyuncusu Yakup Kayış cezalı duruma düştü. Bugünkü maçların sonuçları, lider Kocaelispor ile aradaki puan farkını olumsuz etkileyebilecek.

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