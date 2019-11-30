3.Lig 2.Grup’ta, lider Kocaelispor’un dinlendiği haftada dün açılış iki maçla yapıldı. Lider takipçileri Erokspor ve Fethiyespor sahaya çıktı. Fethiyespor İstanbul deplasmanında 1877 Alemdağ karşısında kazanırken, puanını 26’ya yükseltti. Erokspor ise Ağrıspor’u ağırladı ve şok bir kayıpla, zirveden uzağa düştü. Kocaelispor Ağrı ile pazar günü deplasmanda karşılaşacak. Ağrı’da, dünkü maçta kırmızı kart gören savunma oyuncusu Yakup Kayış cezalı duruma düştü. Bugünkü maçların sonuçları, lider Kocaelispor ile aradaki puan farkını olumsuz etkileyebilecek.
Bugün 15:32 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:34 TSİ
Fethiye peşimizde: 1-3 Erok kopuyor: 0-1
3.Lig 2.Grup’ta, lider Kocaelispor’un dinlendiği haftada dün açılış iki maçla yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz