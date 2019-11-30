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Ahıska Sürgünü 75. yılında anıldı

Ahıska Türkleri’nin Sovyetler tarafından sürgün edilişinin 75. yılı nedeniyle Darıca’da düzenlenen etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı
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Kocaeli Kent Konseyi ve Kocaeli Ahıskalılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Ahıska Türkleri’nin Sovyetler Birliği tarafından sürgün edilişinin 75. yılı nedeniyle anma programı gerçekleştirildi. Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Artvin Vali Yardımcısı İdris Akça, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AKP Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, AKP Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, MHP Gebze İlçe Başkanı Serkan Kural, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Kocaeli Ahıskalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Aslan, bürokratlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Ahıska Türklerinin sürgününü anlatan belgesel filminin izlenmesiyle başlayan programda Kuran-ı Kerim okundu.

“BU TOPRAKLAR HEPİMİZİN”

Programda konuşma yapan Dernek Başkanı Halil Aslan, “Bu kara günümüzde bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Türkiye bizimdir. Türkiye’yi ayağa kaldırmak için bizlerde sizlerle beraberiz. Allah binlerce kez sizlerden razı olsun” dedi. Dernek başkanının ardından konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Artık geçmişe takılmadan geleceğe bakmak lazım ama geçmişi de unutmamak gerekiyor. Ahıska Türklerini bağrına bastığı için dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı anıyoruz. Bu topraklar hepimizin” dedi.

“DUYGULANDIRAN BİR ANMA PROGRAMI OLDU”

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay “Hayatını kaybedenleri minnet ve saygıyla anıyoruz. Programı düzenleyen derneğimize ve Kocaeli Kent Konseyi’ne teşekkür ediyorum. Bizi duygulandıran bir anma programı oldu. Ahıska Türklerinin ne kadar zengin bir kültüre sahip olduklarını gördük” dedi. Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen ise, “Buradaki insanlar Ahıska denilen o vatan toprağını özlüyor. Vatan neden bu kadar önemli? Namusumuzu, şerefimizi, onurumuzu koruduğumuz için önemli” dedi.

“ALLAH KİMSEYİ VATANSIZ BIRAKMASIN”

Vali Yardımcısı İdris Akça, “75 yıl önce yaşanan bu zulmü dindaşlarınıza reva görenleri kınıyoruz. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Bu sürgünde vefat edenlere Allahtan rahmet diliyorum” dedi. Derneğin onursal başkanı İbrahim Çiçek ise, “Protokol üyelerimize bugün burada acılarımızı paylaştıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından etkinliğe katkı sunan isimlere plaketleri takdim edildi.

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