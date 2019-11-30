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Karamürsel Milli Eğitim Müdürlüğü uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı

Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen ve bir Avrupa Birliği projesi olan ‘Dijital Çağda Öğretim Stratejileri’ toplantısı, Başiskele Wellborn Otel’de gerçekleştirildi
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Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de ortağı olduğu İngiltere’nin koordinatörlüğünde ve 294 bin euro fon ayrılan ‘Dijital Çağda Öğretim Stratejileri’ adlı Avrupa Birliği projesinin ilk ulus ötesi toplantısı Başiskele Wellborn Otelde gerçekleştirildi. Erasmus Plus Ulusal Ajansı tarafından sonlanan açılış toplantısı iki gün sürdü. Toplantıda 24 ay sürecek olan projenin genel planlanması yapıldı. Proje kapsamında üç kısa dönem öğretmen eğitim faaliyeti gerçekleştirilmesi, 5 ulus ötesi toplantısı ve uluslararası konferans yapılması kararı alındı.

ULUSLARARASI KATILIM

Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de ortak olduğu projeye İngiltere Dudley College-Of Technology, Avustrulya Atempo Betriebsge Sellschaft Mbh, Danimarka Tec Technical Education Copenhagens, Türkiye Tink Eğitim Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. ve Türkiye Boğaziçi Üniversitesi heyetlerle katıldı. Projenin genel hedefi, Avrupa Komisyonu’nun 2020 hedefleri kapsamında değişen talepleri göz önünde bulundurarak ve pedagojik bir anlayışla teknolojinin en iyi ve en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak şekilde dikkatle tasarlanmış bir metodoloji ve öğretmen eğitimi sistemi geliştirmek olduğu açıklandı.

ÖĞRETMENLERİN DİJİTAL BECERİLERİ GELİŞECEK

Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, bu projeyle öğretmenlerin dijital becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Projenin özel amacı, metodolojisi için bir rehber kitap geliştirmek, metodolojisini öğretmenlere ve eğitimcilere tanıtmak için bir eğitim modülü hazırlamak ve kısa vadeli eğitim düzenlemek’ dedi. Heyet Karamürsel’in tarihi ve kültürel değerlerini tanıma fırsatı da buldu.

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