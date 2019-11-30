2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra belli bir süre yardımcı eczacılık görevini yürüten Serra İsaoğlu kendi eczanesini açtı. Kartepe Dumlupınar Mahallesi’nde hizmete giren eczanenin açılışına Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslan, 31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Arpacı ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Eczacı Serra İsaoğlu, açılışa katılarak kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.
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Serra Eczanesi hizmete açıldı
İlimizin genç eczacıları arasında yer alan Serra İsaoğlu’nun eczanesi Kartepe Dumlupınar Mahallesi’nde hizmete girdi
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