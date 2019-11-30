Serra Eczanesi hizmete açıldı

2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra belli bir süre yardımcı eczacılık görevini yürüten Serra İsaoğlu kendi eczanesini açtı. Kartepe Dumlupınar Mahallesi’nde hizmete giren eczanenin açılışına Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslan, 31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Arpacı ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Eczacı Serra İsaoğlu, açılışa katılarak kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.