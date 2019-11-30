Uzuntarla Kültür Merkezi yükseliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Uzuntarla’da inşaatına başladığı kültür merkezi için çalışmalarına hummalı şekilde devam ediyor. Kültür merkezi, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılırken içinde muhtarlık ofisi ve sağlık ocağını da bulunduracak. Bünyesinde konferans, kongre, düğün gibi organizasyonların gerçekleştirmelerine imkân verecek olan kültür merkezinin kaba inşaatı geçtiğimiz aylarda bitmişti şimdi ise dış cephesi ve iç kısımlarının çalışmaları hızla tamamlanıyor.

İÇİNDE NELER VAR?

Yapının kültür merkezi bölümünde 540 metrekarelik çok amaçlı salon, gelin odası ve kulis yer alacak. Yapının içerisinde spor salonu ve muhtarlık birimi de olacak. Sağlık ocağı bölümünde ise doktor odaları, muayene odaları, aşı odası, bebek bakım odası, mescit bulunacak. Bina çevresi yaklaşık 3 bin 700 metrekare olup otopark ve yeşil alan düzenlemeleri yapılacak.