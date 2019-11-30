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Yapı Kredi ve UniCredit ortaklığı bitti

İtalyan UniCredit, Koç Finansal Hizmetler'deki yüzde 50'lik payını Koç Holding'e devretti. Buna göre UniCredit ve Koç Grubu'nun dolaylı yüzde 50- 50 ortaklığı bitti
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İtalyan UniCredit, Yapı Kredi’nin yüzde 81,9’una sahip olan Koç Finansal Hizmetler’den çıktı. UniCredit ve Koç Topluluğu, Yapı Kredi ve Koç Finansal Hizmetler'deki payların devirleri ile aralarındaki ortaklık sözleşmesinin feshini kapsayan anlaşmaları imzaladı. İşlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Koç Topluluğu – UniCredit iş ortaklığı sona ererken, Yapı Kredi'deki ortaklık yapısı da yeniden düzenlenecek. UniCredit ve Koç Topluluğu'nun %50 – %50 ortak olduğu Koç Finansal Hizmetler'in tüm hisseleri Koç Topluluğu'na geçecek.

ALİ KOÇ: HEDEF BÜYÜTÜYORUZ

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, yeni dönemin tüm taraflar için hayırlı olmasını dilerken, “Koç Topluluğu olarak Bankamız için hedeflerimizi büyüttüğümüz bir dönemdeyiz. Her iki tarafın kendi stratejik iş hedefleri ve amaçları doğrultusunda ortaklığımızı yeniden yapılandırma kararı aldık. 17 yıldır yürüttüğümüz uyumlu iş birliği için UniCredit'e teşekkür ederim. Ülkemizin ekonomisine ve bankacılık sektörüne olan inancımızın büyük bir göstergesi olarak, işlemlerintamamlanmasıyla birlikte Yapı Kredi'de en büyük pay sahibi Koç Topluluğu olacak” dedi.

Bugün 15:48 TSİ - Ekonomi

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