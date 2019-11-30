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Hyundai NEXO dünya rekoru kırdı

Hyundai NEXO, tek dolumla 778 km menzil katederek bu alanda dünya rekoru kıran ilk araç oldu
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Bugüne kadar farklı alanlarda kırdığı dünya rekorlarıyla ünlenen Fransız havacı ve Solar Impulse Foundation Başkanı Bertrand Piccard, yeni rekorunu Hyundai NEXO ile kırdı. Piccard, NEXO ile tek dolumla tam tamına 778 km yol katederek, karada hidrojenle çalışan bir araç ile katedilen en uzun mesafeye ulaşmış oldu.

HYUNDAİ’DEN BİR İLK

Dünyada hidrojenli mobiliteye en yüksek önemi veren bölge olan Sarreguemines’deki FaHyence hidrojen istasyonunda 25 Kasım’da dolumu yapan Piccard, bir sonraki gün Le Bourget’deki Havacılık Müzesi’nde yolculuğunu tamamlayarak tek dolumla tam 778 km’lik etabı tamamlamış oldu. Daha önce hiçbir hidrojenle çalışan seri üretim araç bu mesafeyi katedememişti ve bu rekoru ilk kıran otomobil Hyundai NEXO oldu.

Bugün 15:49 TSİ - Ekonomi

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