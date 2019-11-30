Adliye Taksi Şoförleri’nden Büyükşehir’e ceza isyanı

Konuyla ilgili açıklama yapan Adliye Taksi Durağı şoförlerinden Cemil Kırdar; “Bu Tramvay yolu yüzünden zabıtalar bize her gün 108 TL ceza kesiliyor. Nedeniyse bu yolu sadece çıkış olarak kullanabiliyoruz ama geri dönüş yolu olarak kullanmamız yasak. Peki soruyoruz; başka nereden geçelim? Büyükşehir’e soruyoruz, taksicilere her gün kesilen bu ceza adil mi? ” dedi.

“CEZA SADECE BİZE VAR”

Taksi durağı şoförlerinden Cemil Kırdar sorunlarını; “Normalde bu tramvay yolu yokken bizim giriş-çıkış yerlerimiz belliydi. Durağımızın tam karşısındaki çıkış yolumuzu tramvay yokken rahatlıkla kullanıyorduk. Orası da kapatıldı. Şu an sorun tramvay yolu üzerinde tek bir çıkış yolu olmasıdır. Yani Tramvay yolunun geçtiği adliye önünden Eren Camii’nin bittiği köşeye kadar olan yolu sadece çıkış olarak kullanabiliyoruz. Bu belirtiğimiz yolu giriş olarak kullanmamız yasaklanmış. Büyükşehir Belediyesi’nin getirdiği bu yasak yüzünden aylardır 108 TL ceza ödeme çilesi çekiyoruz. Ayrıca normal sürücüler ve adliyede çalışan görevliler de bu yoldan giriş çıkış olarak geçebiliyor, bize niye yasak? Belirttiğimiz halde de bize dediler ki gerekeni yapacağız ama ortada hiçbir şey yok. Buradan bizden başka geçene de ceza yok. Sadece bize var bu yasak, adalet mi bu?” şeklinde dile getirdi.

“BURUN BURUNA KALIYORUZ”

Kırdar son olarak; “Biz ekmeğimizin derdindeyiz. Zabıtaların ceza kesmesinden bıktık artık. Nereden geçelim başka, ayrıca geçmemizin ne zararı var? Geçmemiz niye yasaklanıyor? Durağımızın çaprazındaki yolun ilk arasından geçmemiz söylecniyor, oraya tek yön tabelası da koymamışlar, aşağıdan da yukarı yönden de araç geliyor ve oradan geçmeye kalkıştığımızda da bu kez karşı taraftan gelen araçla burun buruna kalıyoruz, kaza sebebi bu. Bir de bunun dışında Dolphin AVM’nin önünden geç, emniyetin önüne kadar git orayı kullan diyorlar.

“HALİMİZE BİR ÇARE BULUNSUN”

Oraya gidene kadar zaten yolcu gitmiş oluyor çünkü trafik de hep tıkalı, trafik açılana biz yetişene kadar vatandaş başka taksiyi görünce ona binip gidiyor, bu kez de müşteriyi kaçırıyoruz. Bir sürü benzin de yakıyoruz bu da zarar. Tramvay Yolu yapıldı bu sorun ortaya çıktı. Bize verdikleri yerden çektiklerimiz bunlardır. Bizim amacımız bu sorunları çözülsün diye dile getirmek, dile getirdiğimiz için de olumsuz bir şekilde geri dönüş yapılmasını da istemeyiz. Buradan yetkililere sesleniyoruz, tek amacımız bu cezanın iptal edilmesi ve halimize bir çare bulunmasıdır” ifadelerini kullandı.